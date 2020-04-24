شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج.. و"دبى" تربح 2.8 مليار درهم خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تداول بنسبة 0.4%، وهبطت بورصة البحرين بنسبة 0.41%، وواصلت بورصة قطر نزيف الخسائر، فيما ارتفعت بورصة دبى بنسبة 1.68% وربح رأس المال السوقى 2.81 مليار درهم.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تداول، خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.4% خاسراً 26.8 نقطة ليغلق عند مستوى 6604.9 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 11.55% رابجاً 769.5 نقطة ليغلق عند مستوى 7430.43 نقطة، وخسر رأس المال السوقى 16 مليار ريال ليغلق عند مستوى 7.546 تريليون ريال.

وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية، 880 مليون سهم بقيمةة 18.26 مليار ريال، وتراجعت 10 قطاعات ببورصة السعودية على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.1%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.6%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.2%.





بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 1.68% رابحاً 31.27 نقطة ليغلق عند مستوى 1891.06 نقطة، وربح رأس المال السوقى 2.81 مليار درهم ليغلق عند مستوى 278.26 مليار درهم.

وصعد ببورصة دبى، قطاع العقارات بنسبة نمو 3.9% مدفوعاً بصعود أسهم شركات إعمار العقارية بنسبة 0.8%، إعمار للتطوير بنسبة 8.5%، إعمار مولز بنسبة 8.18%، وصعد قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.9% مدفوعاً بصعود سهم شركة دبى للاستثمار بنسبة 0.9%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.2% بضغوط هبوط سهم بنك دبى الإسلامى بنسبة 0.9%.

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بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 0.41% خاسراً 5.39 نقطة ليغلق عند 1307.59 نقطة، بحجم تداول 14.59 مليون سهم 2.58 مليون دينار بحرينى.

وتراجع ببورصة البحرين قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.53% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 3.7%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.28% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 8.97%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 0.17% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 10.43%.

بورصة قطر تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بنسبة 1.20% خاسراً 103.11 نقطة ليغلق عند مستوى 8473.21 نقطة، وحسر رأس المال السوقى 4.7 مليار ريال ليغلق عند مستوى 477.49 مليار ريال.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر 1.01 مليار سهم بقيمة 1.66 مليار ريال عبر تنفيذ 50.01 ألف صفقة، وارتفع 28 سهماً، فيما تراجع 18 سهماً.

وتراجع ببورصة قطر 4 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 4.94%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.75%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.73%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.98%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 7.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 4.60%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.2%.