شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر إيجابياً بعد توقيع "ترامب" على حزمة تحفيزية جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار على نحو إيجابي خلال تعاملات اليوم الجمعة أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك عقب توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على حزمة تحفيزية جديدة في إطار الجهود لدرء مخاطر فيروس "كورونا" على الاقتصاد.



ووقع "ترامب" اليوم على مشروع قانون لبرنامج تمويل بقيمة 484 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة والمستشفيات على الصمود في مواجهة أضرار الفيروس.



ويواصل "ترامب" الضغط على حكام الولايات من أجل إعادة فتح الاقتصاد بشكل تدريجي وإنقاذ الملايين من الوظائف المفقودة.

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وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت أمس ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية إلى مستوى قياسي جديد بسبب تأثير كورونا" على الشركات والصناعات المختلفة.



وأظهرت بيانات حكومية اليوم هبوط مؤشر طلبات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 14.4% خلال مارس/آذار، وهو ما تجاوز توقعات بتراجع نسبته حوالي 12%.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:32 بتوقيت جرينتش عند 100.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.8 نقطة وأقل مستوى عند 100.2 نقطة.