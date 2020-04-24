شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تواصل الارتفاع بالتزامن مع استقرار إيجابي للدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الجمعة بالتزامن مع استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكانت بيانات حكومية أمريكية قد أظهرت انكماش كل من قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الولايات المتحدة خلال أبريل/نيسان الجاري بسبب استمرار فيروس "كورونا" وتداعياته على الاقتصاد الأكبر في العالم.



وبالمثل، لا تزال التوقعات تشير إلى توجه الاقتصاد العالمي نحو ركود عميق خلال الربع السنوي الثاني على الأقل.

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وأعلن مجلس النواب الأمريكي أمس التصويت بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قانون دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمستشفيات بقيمة 484 مليار دولار في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:05 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 100.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.8 نقطة وأقل مستوى عند 100.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 14:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 2.32 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.33 دولار وأقل سعر عند 2. 29 دولار.