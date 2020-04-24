شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 24-4-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 24-4-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها عقد الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ اجتماعًا مع فريق عمل برنامج تنمية محافظات الصعيد؛ وذلك لبحث الموقف التنفيذى للبرنامج، و (بنك، أما على الصعيد العالمى تحولت أسعار النفط العالمية نحو الارتفاع خلال تعاملات، اليوم الجمعة، مع اقتراب بدء تطبيق اتفاق مجموعة "أوبك+" لخفض الإنتاج من الخام بنحو 9.7 مليون برميل يوميًا.

وزيرة التخطيط: 2.9 مليار جنيه استثمارات حكومية

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ونائب رئيس اللجنة التيسيرية لبرنامج التنمية المحلية بمحافظات صعيد مصر، اجتماعًا مع فريق عمل البرنامج؛ وذلك لبحث الموقف التنفيذى للبرنامج فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بمحافظات الصعيد.

وخلال اللقاء أشادت الدكتورة هالة السعيد، بالدور الذى تقوم به لجنة التسيير برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى دعم تنفيذ أنشطة ومشروعات البرنامج؛ لخلق نموذج تنموى قابل للتكرار بمحافظات الصعيد يعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظة فى ظل اللامركزية مالية وإدارية تسمح للمحافظة بالادارة الكاملة لعملية التنمية.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار خلال العام المالى 20/2021 تُشكِّلُ 25% من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 50% عن خطة 19/2020، مؤكدة أنه في إطار الجهود المبذولة للإسراع من مُعدلات التنفيذ في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر؛ تتضمن الخطة استثمارات حكومية بحوالي 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج، وليصل إجمالي الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج حوالي 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات بدايةً من 17/2018.

البنك التجارى يستحوذ على حصة 51% من بنك ماى فير الكينى

أعلن البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، الانتهاء رسميا من إتمام صفقة الاستحواذ على نسبة 51% من بنكBank Mayfair (بنك –CIB Bank Mayfair) حالياً، وذلك بعد موافقة مجلسي إدارة كلا البنكين والحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة وعلى رأسها موافقة البنكين المركزيين المصري والكيني.

تبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 35.35 مليون دولار سيتم استخدامها في زيادة رأس مال Mayfair CIB Bank.

وتأتي خطوة الاستحواذ مكملةً لخطط البنك التوسعية في أفريقيا والتي يسعى البنك من خلالها إلى استطلاع وتقييم فرص الاستثمار المتاحة في القارة الأفريقية له ولعملائه والاستفادة من جهود التكامل الإقليمي والقاري ودعم التجارة البينية بين دول القارة خاصة في ظل عضوية مصر وكينيا للسوق المشتركة لأفريقيا الشرقية والجنوبية (الكوميسا) واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

الاتصالات: قروض ميسرة لتمويل شراء أجهزة كمبيوتر للمتدربين

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومى للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعى، لإطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "شباب مصر الرقمية" لإتاحة قروض ميسرة لتمويل أجهزة الحاسب الآلى المحمول للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المختلفة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

هذا وينص البروتوكول على أن يقوم بنك ناصر الاجتماعى بتوفير التمويل اللازم للمتدربين على برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكافة أنواعها للحصول على أجهزة الحاسب الآلى من خلال قروض ميسرة يقدمها البنك بالتقسيط على ثلاث سنوات بفائدة بسيطة قدرها 5%.

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البورصة تربح 1.1 مليار جنيه

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 10120.46 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 4.44% عند مستوى 1146.06 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 1.02% مغلقًا عند مستوى 1095.11 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.13% مغلقًا عند مستوى 11786.05 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.17% ليصل إلى مستوى 710.14 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 1.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 553.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.2% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 291.3 مليار جنيه إلى 291.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.1%، فيما زاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 166.9 مليار جنيه إلى 168.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%.

أسعار النفط تتحول للارتفاع بأكثر من 3%

تحولت أسعار النفط العالمية نحو الارتفاع خلال تعاملات، اليوم الجمعة، مع اقتراب بدء تطبيق اتفاق مجموعة "أوبك+" لخفض الإنتاج من الخام بنحو 9.7 مليون برميل يوميًا.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو بنحو 3% إلى 22 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 3.52% إلى 17.08 دولار للبرميل.

وسجل الخام الأمريكي انخفاضًا قياسيًا الأسبوع الجاري، وتداول دون الصفر للمرة الأولى على الإطلاق، بفعل انخفاض الطلب بسبب أزمة فيروس "كورونا".

روسيا تخفض أسعار الفائدة إلى 5.5%

خفض البنك المركزى الروسى اليوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسى إلى 5.5%، وقال إن هناك مجالا لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام فى الوقت الذى يواجه فيه الاقتصاد تراجعا لأسعار النفط وتداعيات من تفشى فيروس كورونا.

ويتماشى قرار خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، وهو ما يزيد عن الخفض المعتاد، مع توقع استطلاع أجرته رويترز بأن يقتدى بنك روسيا بغيره من البنوك المركزية وأن يقلص أسعار الفائدة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال البنك المركزى "راجع بنك روسيا تصوره الأساسى للتوقعات ويتجه صوب سياسة نقدية تيسيرية"

"إذا تطور الوضع بما يتماشى مع التوقع الأساسي، فإن بنك روسيا يفتح أفق خفض آخر لأسعار الفائدة فى اجتماعاته القادمة".