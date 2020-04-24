شكرا لقرائتكم خبر عن "الوساطة التأمينية": قرار إعادة ترخيص المركبات يرفع معدلات تأمين السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الخالق عمر رئيس جمعية المستقبل لدعم وتطوير الوساطة التأمينية، إن قرار رئيس الوزراء بعودة خدمات ترخيص السيارات والشهر العقارى، سيرفع من معدلات نسبة التأمين على السيارات فى الفترة القادمة.

وأضاف "عمر"، لـ"الخليج 365"، :" بلا شك عودة الخدمات وخاصة ترخيص السيارات الجديدة والشهر العقارى ستزيد التأمين على المركبات نسبياً، ولكن فى ظل ظروف الحظر سيكون على العملاء ترك سيارتهم الخاصة ، مما يجعل السعى الى التأمين عليها مؤجل نسبياً، حيث انخفضت المعدلات فى الفترة السابقة لنسبة حوالى 20% ،بسبب الاجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا".

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يذكر أن التأمين التكميلى على السيارات هو التأمين الخاص بالسيارة وهو تأمين شامل على السيارات بمختلف أنواعها يوفر الحماية التأمينية للسيارات، حيث تدفع الشركة للمؤمن لهم قيمة الخسائر المادية التى تنشأ عن الهلاك أو التلف الكلى أو الجزئى الذى يُصيب السيارة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها الناتجة عن أخطار حوادث التصادم والانقلاب بسبب حادث أو عطب ميكانيكى والحريق والسرقة والسط.

يأتي هذا بخلاف مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات والتى تتولى -وحدها- إدارة هذا الفرع من التأمين نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين وجمعية التأمين التعاونى المرخص لها بمزاولة التأمين الإجبارى على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها فى مصر، واعتماد النظام الأساسى للمجمعة بغرض تلافى المشكلات القائمة من ارتفاع تكلفة إدارة هذا النشاط و حالات تزوير وثائق بعض شركات التأمين والتى نتج عنها انخفاض حصيلة أقساط التأمين الإجبارى على السيارات بصورة ملحوظة .