شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلل مكاسبه قبيل بيانات عدد حفارات التنقيب في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة مواصلة التعافي من الانهيار التاريخي في وقت سابق هذا الأسبوع والذي دفع "ويست تكساس" نحو نطاق سالب، لكن الخام قلل مكاسبه قبيل بيانات حفارات التتنقيب في الولايات المتحدة.



وسوف تعلن شركة "بيكر هيوز" عن عدد حفارات الخام والغاز الطبيعي في أمريكا عن الأسبوع الجاري والتي تشير إلى مدى وتيرة الإنتاج في البلاد.



ويرى مسؤولو دولة أنجولا التي تعد عضوا في "أوبك" أن اتفاق المنظمة مع المنتجين المستقلين ليس كافيا لإعادة التوازن لسوق الخام.

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كانت "أوبك" والمنتجين المستقلين على رأسهم روسيا والولايات المتحدة وكندا والنرويج والبرازيل قد توصلت على اتفاق بخفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل بداية من مايو/أيار ولمدة شهرين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 15:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.7% إلى 17.1 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر اليوم عند 17.9 دولار وأقل سعر عند 15.6 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 1.1% إلى 21.5 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 22.7 دولار وأقل سعر عند 20.5 دولار.