شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض بفعل عودة الضغوط على النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة بفعل عودة الضغوط على أسعار النفط الأمر الذي يؤثر بدوره على العملات المرتبطة بالسلع، ومن بينها الدولار الكندي.



وتلقى النفط دعما اليوم من التوقعات الإيجابية بشأن استمرار الطلب عليه وتراجع المعروض عقب تفعيل قرار "أوبك +" بخفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا بداية من مايو/أيار المقبل ولمدة شهرين.

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وفي غضون ذلك، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 15:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 4% إلى 17.1 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر اليوم عند 17.9 دولار وأقل سعر عند 15.6 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 1.4% إلى 21.6 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 22.7 دولار وأقل سعر عند 20.5 دولار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7093، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7134 بينما سجل أقل سعر عند 0.708.