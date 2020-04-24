شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للأسهم الأمريكية في بداية التعاملات مع استمرار متابعة أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الجمعة في ظل استمرار صعود أسعار النفط وتعافيها من الانهيار التاريخي الذي تعرضت له في وقت سابق هذا الأسبوع فضلا عن تطورات "كورونا".



وكشفت بيانات حكومية أمريكية عن أن مؤشر طلبات السلع المعمرة هبط بنسبة 14.4% خلال مارس/آذار، وهو ما تجاوز توقعات بتراجع نسبته حوالي 12%.

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ويقترب عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة من 50 ألف حالة في حين أصيب أكثر من 870 ألفاً بالمرض في البلاد.



كان مجلس النواب الأمريكي قد وافق أمس بأغلبية ساحقة على قانون برنامج تمويل بقيمة 484 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة والمشتفيات لمواجهة الفيروس التاجي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 23553 نقطة، كما صعد "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 8511 نقطة، وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 2804 نقاط.