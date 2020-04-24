شكرا لقرائتكم خبر عن عميدهندسة الطاقة: مايحدث بأسواق النفط "حرب تكسير عظام "بين الدول المنتجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عطية عطية عميد كلية هندسة البترول والطاقة بالجامعة البريطانية، إن الصراعات الجديدة التي يشهدها العالم حالياً أثرت بشكل كبير جداً على الأسواق العالمية للنفط ، مضيفا أن المرحلة الحالية مرحلة انتقالية، ستشهد اهتزازات كبيرة في الجوانب الاقتصادية حتى تتضح موازين القوى وإعادة الهيكلة للعالم أجمع.

وأوضح الدكتور عطية عطية، في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 "، أنه من المتوقع أن تصل أسعار النفط لـ 40 دولار للبرميل مع نهاية العام الجارى، حيث أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال بيع النفط بأقل من سعر تكلفته، واصفا ما يحدث الآن بأنه "حرب تكسير عظام " بين الدول الكبرى المنتجة للنفط.

وأشار الدكتور عطية عطية ،أنه مع بدء تطبيق اتفاقية "أوبك بلس " لخفض الإنتاج بداية الشهر القادم ستتراوح أسعار النفط ما بين الـ 20 -30 دولار للبرميل حيث أن معدلات الاستهلاك ستظل منخفظ في ظل وجود أزمة كورونا وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية حول العالم حيث أن معدلات الاستهلاك حاليا تبلغ حوالي 45 مليون برميل، وتبلغ في الأوقات نحو 85 مليون برميل.

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وتابع واليوم شهدت أسعار النفط تعافي مع وجود مؤشرات بخفض الإنتاج من جانب الدول الكبرى المنتجة للنفط وذلك لمواجهة انهيار الطلب الناتج عن انتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية حول العالم بنسبة كبيرة. واعتبارمن الأول من مايو المقبل أن تبدأ منظمة البلدان المصدرة للبترول"أوبك"وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار مجموعة أوبك+، خفضا قياسيا للإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من مايو.