وول ستريت تفتح مرتفعة بفعل مؤشرات على تخفيف إجراءات العزل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت أسواق الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الجمعة إذ تستعد بعض الولايات لتخفيف قيود مفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، في ظل ارتفاع مفاجئ لطلبيات السلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة عزز المكاسب.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 112.98 نقطة أو 0.48 بالمئة إلى 23628.24 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 14.84 نقطة أو 0.53 بالمئة إلى 2812.64 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 35.32 نقطة أو 0.42 بالمئة إلى 8530.08 نقطة عند الفتح.