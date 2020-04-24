شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتحول للارتفاع بأكثر من 3% ترقبا لبدء تخفيضات إنتاج "أوبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت أسعار النفط العالمية نحو الارتفاع خلال تعاملات، اليوم الجمعة، مع اقتراب بدء تطبيق اتفاق مجموعة "أوبك+" لخفض الإنتاج من الخام بنحو 9.7 مليون برميل يوميًا.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو بنحو 3% إلى 22 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 3.52% إلى 17.08 دولار للبرميل.

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وسجل الخام الأمريكي انخفاضًا قياسيًا الأسبوع الجاري، وتداول دون الصفر للمرة الأولى على الإطلاق، بفعل انخفاض الطلب بسبب أزمة فيروس "كورونا".

وبموجب اتفاق "أوبك +"، فإن تخفيضات الإنتاج التي تعادل 9.7 مليون برميل من النفط يوميًا، من المقرر أن تبدأ في مايو المقبل.

يذكر أن وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أكدت، أمس الخميس، أن الكويت ستبدأ في تقليل الإمدادات إلى الأسواق الدولية دون انتظار البدء الرسمي لإتفاق "أوبك +".