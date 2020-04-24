شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تخفض أسعار الفائدة إلى 5.5% فى ظل تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفض البنك المركزى الروسى اليوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسى إلى 5.5%، وقال إن هناك مجالا لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام فى الوقت الذى يواجه فيه الاقتصاد تراجعا لأسعار النفط وتداعيات من تفشى فيروس كورونا.

ويتماشى قرار خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، وهو ما يزيد عن الخفض المعتاد، مع توقع استطلاع أجرته رويترز بأن يقتدى بنك روسيا بغيره من البنوك المركزية وأن يقلص أسعار الفائدة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال البنك المركزى "راجع بنك روسيا تصوره الأساسى للتوقعات ويتجه صوب سياسة نقدية تيسيرية"

"إذا تطور الوضع بما يتماشى مع التوقع الأساسي، فإن بنك روسيا يفتح أفق خفض آخر لأسعار الفائدة فى اجتماعاته القادمة".

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وبعد أن أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضى فى ظل مخاوف من أن التضخم سيرتفع بقوة مع انخفاض الروبل لأدنى مستوى فى أربع سنوات، قال البنك المركزى اليوم الجمعة إن التضخم سيتأثر بشكل كبير بتراجع ضخم فى الطلب المحلى والخارجى هذا العام.

وبلغ التضخم السنوى 3.1% فى 20 أبريل، ليظل دون المستوى المستهدف البالغ 4%، إذ تسببت إجراءات العزل العام الروسية الهادفة لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد فى الضغط على طلب المستهلكين.

كما عدل البنك توقعاته للنمو الاقتصادي. ويتوقع حاليا انكماش الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تتراوح بين 4 و6% هذا العام قبل أن يعاود النمو فى 2021. كان البنك المركزى يتوقع فى السابق نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تتراوح بين 1.5 و2% هذا العام.