شكرا لقرائتكم خبر عن فى أولى صفقاته بأفريقيا..البنك التجاري ينتهي من عملية الاستحواذ على بنك كينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، الانتهاء رسميا من إتمام صفقة الاستحواذ على نسبة 51% من بنكBank Mayfair (بنك –CIB Bank Mayfair) حالياً، وذلك بعد موافقة مجلسي إدارة كلا البنكين والحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة وعلى رأسها موافقة البنكين المركزيين المصري والكيني.

تبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 35.35 مليون دولار سيتم استخدامها في زيادة رأس مال Mayfair CIB Bank.

وتأتي خطوة الاستحواذ مكملةً لخطط البنك التوسعية في أفريقيا والتي يسعى البنك من خلالها إلى استطلاع وتقييم فرص الاستثمار المتاحة في القارة الأفريقية له ولعملائه والاستفادة من جهود التكامل الإقليمي والقاري ودعم التجارة البينية بين دول القارة خاصة في ظل عضوية مصر وكينيا للسوق المشتركة لأفريقيا الشرقية والجنوبية (الكوميسا) واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وتعليقًا على صفقة الاستحواذ قال هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي –مصر، إن استراتيجية البنك للتوسع في القارة الأفريقية قائمة على ثقتنا فيما تتيحه قارتنا من فرص نمو واعدة.

وأكد "عز العرب"، أن كينيا تمثل أول عملية استحواذ للبنك خارج مصر وتعكس هذه الخطوة إلتزامنا نحو زيادة التجارة بين الدول الأفريقية وبعضها وتعد هذه الشراكة أحد السبل لتبادل الخبرات بين السوقين ونتطلع لآفاق التعاون التي ستثمرها هذه الشراكة.

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من جانبه علق أنجاي باتيل رئيس مجلس إدارة " Bank Limited Mayfair - CIB "، قائلا: "تم تأسيس شراكتنا مع البنك التجاري الدولي - مصر بناء على أوجه التكامل والتناسق التي نراها في هذه التعاون حيث أن البنك التجاري الدولي - مصر سوف يضيف خبرته المصرفية الواسعة إلى خبرة بنك مايفير العميقة بالسوق المحلي، والتي تعد عناصر أساسية للنجاح ستعود بالنفع على جميع الأطراف".

فيما قال حسين أباظة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي - مصر، :"نتطلع إلى تحقيق عوائد لجميع المساهمين والعملاء من خلال شراكة Bank Limited Mayfair - CIB حيث أن هدفنا هو توطيد التبادل التجاري بين مصر وكينيا والدول المجاورة لها من ناحية وتسهيل وجود الشركات المصرية والدولية في كينيا من ناحية أخرى، مع المساهمة في نمو الشركات الكينية".

يذكر أن مايفير بنك هو بنك كيني يخدم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى العملاء ذوي الملاءة المالية العالية، تم إنشاء البنك عام 2017 من مجموعة من المستثمرين الكينيين، تم إصدار رخصة مزاولة النشاط من البنك المركزي الكيني بتاريخ 20 يونيو 2017 وبدء البنك في مزاولة نشاطه بتاريخ 1 أغسطس 2017.