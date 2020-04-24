شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 24-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي لتقديم تداولات إيجابية ويقترب من المقاومة المحورية 0.6407، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن اختراق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع، بينما يحتاج السعر لكسر مستوى 0.6320 لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط الذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 0.6236.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6260 والمقاومة 0.6400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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