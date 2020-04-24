شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 24-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت اختبارأً لمستوى 20.76 وارتد صعوداً من هناك، مما يبقي على توقعاتنا الإيجابية قائمة لهذا اليوم، تدعمها الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع لاختبار مستوى 23.74 كهدف أول، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 26.15، بينما يمثل الثبات فوق 20.76 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 25.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد