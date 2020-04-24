شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 24-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط محاولة لكسر مستوى 16.65 لكنه يعود للتعافي والتداول فوق هذا المستوى، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، تدعمه إشارة التقاطع الإيجابي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار زيارة مستوى 19.05 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأن كسر 16.65 والثبات دونه سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مستوى 14.25 قبل تحديد مصير وجهة السعر التالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.50 والمقاومة 19.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد