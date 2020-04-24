شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 24-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الفضة على ثباته فوق مستوى 15.08، ويحصل على دعم إيجابي من مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف التداولات الإيجابية للتوجه نحو هدفنا الرئيسي المتوقع عند 16.00.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم ما لم نشهد كسراً قوياً وثباتاً دون مستوى 15.08.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.00 والمقاومة 15.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد