شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 24-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية الآن ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 1747.43 مجدداً، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي الآن، ليقدّم حافز إيجابي يدعم فرص تحقيق مزيد من الارتفاع اليوم، بانتظار اختراق المستوى المذكور لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 1780.00 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق 1678.45.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1750.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد