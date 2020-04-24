شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 24-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختبار مستوى 1.2304، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد استمرار الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي ينتظم داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 1.2093.

نشير إلى أن استمرار الموجة الهابطة يشترط الثبات دون مستوى 1.2410.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2220 والمقاومة 1.2410

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط