شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 24-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية إضافية ليقترب من مستوى 1.0700، ويظهر بعض الميل الصاعد الآن متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، وقد يتجه لاختبار المقاومة المحورية 1.0840 قبل العودة للانخفاض من جديد.
وبشكل عام، الثبات دون المقاومة المذكورة يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة للفترة القادمة، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن تجاوز 1.0700 سيدفع السعر إلى هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1.0640.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0640 والمقاومة 1.0840
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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