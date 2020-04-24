شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع لليوم الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتواصل التعافي لليوم الثالث على التوالي ، استنادا على آمال تحرك كبار المنتجين لتوسيع خفض الإنتاج المحتمل بداية من الشهر المقبل ،لتقليص الزيادة الكبيرة فى المعروض ، بالإضافة إلى استمرار تباطؤ الإنتاج فى الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 6.5% إلى مستوي 18.04$ ،من مستوى الافتتاح عند 16.94$، وسجل أدنى مستوي عند 15.82$ ،وصعد خام برنت بحوالي 3.4% إلى مستوي 22.66$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 21.91$ ، وسجل أدنى مستوي عند 20.52$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي "عقود يونيو" ارتفاعا بنسبة 19% ، وصعدت العقود الآجلة فى خام برنت بنسبة 4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

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من المقرر دخول اتفاق خفض الإنتاج العالمي حيز التنفيذ الفعلي بداية من الأول من أيار/مايو المقبل ،حيث من المقرر إجراء تخفيضات بحوالي 20 مليون برميل يوميا ،ويتجه كبار المنتجين إلى إجراء تعميق فى تلك التخفيضات ،بهدف تقليص الزيادة الكبيرة فى المعروض ،وتحقيق التوازن بالسوق ودعم الأسعار.

كان تحالف أوبك بلس قد أعلن مؤخرا عن اتفاق لخفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا ، ومن المنتظر أن تخفض دول أخرى خارج التحالف من بينها الولايات المتحدة الإنتاج بمقدار 10 مليون برميل يوميا ،مما يصل خفض الإنتاج العالمي المحتمل 20 مليون برميل يوميا.

قالت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن إنتاج النفط فى الولايات المتحدة انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 100 ألف برميل يوميا ، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ، لينزل إجمالي الإنتاج إلى 12.2 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 26 تموز/يوليو 2019.

تصدر فى وقت لاحق اليوم شركة "بيكر هيوز " للخدمات النفطية عدد منصات الحفر و التنقيب العاملة بمناطق حقول النفط الصخري فى الولايات المتحدة ،انخفضت المنصات الأسبوع السابق بنحو 66 منصات إلى إجمالي 438 منصة ،فى خامس انخفاض أسبوعي على التوالي ،ويعد الإجمالي الحالي الأدنى تشرين الأول/أكتوبر 2016.