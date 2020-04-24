شكرا لقرائتكم خبر عن طلبيات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة تهبط لأدنى مستوى منذ عام 2014 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبيات السلع المعمرة لشهر آذار/مارس منخفضة بمقدار 14.4%، بأسوأ قراءة منذ آب/أغسطس 2014 ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بمقدار 12.0% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 1.1% .

كما صدرت طلبات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل لنفس الشهر منخفضة بمقدار 0.2% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بمقدار 6.1% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 0.7% بعد التعديل من انخفاض بمقدار 0.6%.