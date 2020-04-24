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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين قبيل طلبيات السلع الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة عن طلبيات السلع المعمرة خلال آذار/مارس ،والتي توفر أدلة إضافية عن مدى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام ،جراء تفشي جائحة فيروس كورونا.
تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 100.29 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 100.50 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.87 نقطة الأعلى منذ 6 نيسان/أبريل الجاري.
حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.15% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،لا يزال مؤشر الدولار الأمريكي مرتفعا بنسبة 0.6% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي ، وتركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية.
يعيش الاقتصاد العالمي أسوأ أيامه منذ فترة الكساد الكبير فى ثلاثينات القرن الماضي ، بسبب حالة الإغلاق الكبير ضمن تداعيات جائحة فيروس كورونا.
يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن طلبيات السلع المعمرة أحد أهم مؤشرات قياس مستويات الإنفاق الاستثماري فى البلاد ، ويمثل الإنفاق الاستثماري أكثر من 16% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
تصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش طلبيات السلع المعمرة المتوقع انخفاض بنسبة 12% خلال آذار/مارس من ارتفاع بنسبة 1.2% فى شباط/فبراير ،ومع استبعاد بنود النقل المتوقع انخفاض بنسبة 6.1% من انخفاض بنسبة 0.6% الشهر السابق.
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