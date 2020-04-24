شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبتعد عن ذروة خمسة أسابيع بفعل تجدد المخاوف حول جائحة فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى تجدد المخاوف حول جائحة فيروس كورونا ، بعدما ذكر تقرير أن عقار شركة جلياد فشل فى تحسين ظروف مرضي الفيروس التاجي.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.8% حتى الساعة 10:50 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،بدعم صعود معظم شركات النفط والغاز الطبيعي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة ليبتعد عن أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

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تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 2% ، بفعل مخاوف نتائج الأعمال والأرباح خلال الربع الأول من هذا العام.

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطاني يوم الخميس نقلا عن وثائق نشرتها منظمة الصحة العالمية بطريق الخطأ ،إن عقار "ريمديزفير" المصنع من شركة جلياد للأودية ، والمحتمل لعلاج فيروس كوفيد 19 ، فشل فى تحسين ظروف المرضي.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بأقل من 0.1% ، فى ثالث خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بعد هبوط حاد فى سهم شركة جلياد.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.8% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.9% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.7 % ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.7%.