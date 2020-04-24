شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صفقة استحواذ البنك التجارى الدولى على 51% من أسهم بنك كينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مطلعة على تفاصيل صفقة استحواذ البنك التجارى الدولى على حصة 51% من ماي فير الكينى، إن قيمة الصفقة تبلغ نحو 35 مليون دولار، وتمت بعد عمليات من التفاوض الافتراضى، أى عبر تقنيات الفيديوكونفرانس بين البنكين، على مدار 4 أسابيع، بسبب قيود السفر المفروضة نظرا لتداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن تلك الصفقة تمت فى صورة زيادة رأس مال للبنك الكينى، بشراء نسبة 51% من أسهمه، مشيرة إلى أن البنك التجارى الدولى يمتلك خطة معلنة سابقة بالتوسع فى السوق الأفريقية، نظرا لأنها تعد سوقا واعدة.

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ولفتت المصادر إلى أن الصفقة تمت بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزى المصرى ونظيره الكينى، وهى الصفقة الأولى للبنك التجارى الدولى فى عام 2020.