شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 753 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لليوم الثالث على التوالى مع استمرار ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً، حيث ارتفع جرام الذهب فى مصر 3 جنيهات اليوم مسجلا 753 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم.. أسعار الذهب اليوم..

عيار 18 : 645.40 جنيه

عيار 21 : 753 جنيها

عيار 24 : 860.55 جنيه

الجنيه الذهب : 6024 جنيها

السعر العالمى : 1729 دولار

Advertisements

وقررت الشعبة العامة لتجاره المصوغات و المجوهرات، إعادة العمل لمحلات بيع الذهب والمجوهرات ليومى الجمعة والسبت، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المحلات خلال اليومين، مع استمرار الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، أن العمل فى محلات المجوهرات يبدأ من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساءً، والأجازة الأسبوعية يوم الأحد فى أغلب الأسواق بمحافظات مصر.

وكانت محلات بيع المجوهرات والذهب تتوقف عن العمل لمدة 3 أيام وهى الجمعة والسبت تطبيقا لقرار مجلس الوزراء،اضافة إلى يوم الاجازه الاسبوعية لسوق الصاغة وهو يوم الأحد، لتعمل المحلات لمدة 4 أيام فقط منذ بداية قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

والقرار الجديد للشعبة العامة للذهب، فإن محلات بيع المجوهرات والذهب ستفتح أبوابها أمام الجمهور طوال أيام الأسبوع فيما عدا يوم الأحد وهو الاجازه الرسمية لسوق الصاغة

وارتفعت أسعار الذهب أمس فى مصر، بقيمة 5 جنيهات، ليواصل المعدن النفيس صعوده ، ليسجل عيار 21 ما قيمته 750 جنيها للجرام دون مصنعية أمس

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، إن المعدن النفيس شهد ارتفاعا بنسبة 0.68% فى تعاملات اليوم، بفضل زيادة الطلب على المعادن الثمينة، نتيجة استمرار الضبابية التى تحيط بالاقتصاد العالمي، بسبب جائحة كورونا.