البنك التجارى الدولى مصر يستحوذ على حصة 51% من بنك ماى فير الكينى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى الكينى اليوم الجمعة إن البنك التجاري الدولي مصر اشترى حصة 51 بالمئة من بنك ماى فير الكينى، في أحدث سلسة من الصفقات التى يشهدها القطاع المصرفى في البلد الواقع بشرق أفريقيا.
كانت السلطة المعنية بالمنافسة في كينيا قالت العام الماضي إن التجاري الدولي يدرس شراء حصة مسيطرة في بنك ماي فير.
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