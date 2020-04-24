شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. محمد العبار يعيد تقييم أسهم "أمريكانا" بسبب الرقابة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الثانية يضطر رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار إلى تعيين مستشار مالى مستقل لتقييم سهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، مستجيباً لقرارات هيئة الرقابة المالية، ومن المنتظر أن يعلن المستشار المالى عن السعر الجديد خلال 45 يوم عمل، جاء ذلك بعد فشل "العبار" فى إقناع الهيئة بصحة التقييم السابق الذي رفضته، كما رفضت تظلمه على القرار، بالإضافة إلى رفض القضاء الإدارى الدعوة ضدها.

وتعود بداية أزمة شراء رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار لأمريكانا مصر إلى مطلع شهر إبريل عام 2018، بعدما وافقت هيئة الرقابة المالية على استثناء "أديبتيو"-المملوكة للعبار- من تقديم عرض شراء إجبارى للاستحواذ على نحو 38.6 مليون سهم تمثل 9.65% من رأسمال أمريكانا مصر، استكمالاً لصفقة استحواذ "أديبتيو" على أمريكانا الأم بالكويت، وذلك فى صفقة تجاوزت قيمتها 3.4 مليار دولار، وتمتلك الأخيرة شركة أمريكانا المقيدة فى البورصة المصرية.

وهو ما اعترض عليه بعض مساهمى الأقلية، على هذا الاستثناء وتظلموا من القرار، وبالفعل ألزمت لجنة التظلمات "إديبتيو" فى يناير الماضى بتقديم عرض الشراء الإجبارى فوراً، ليطالب بعدها مساهمى الأقلية بالشركة بدراسة قيمة عادلة لتحديد سعر السهم خلال أجل لا يجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار، وهو ما طعنت عليه "أديبيتو" لدى لجنة التظلمات، لكن الأخيرة رفضت الطعن وألزمت الشركة بالسير فى إجراءات الشراء الإجبارى.

وتصاعدت حدة الخلاف مع مطالبة مساهمى أمريكانا مصر بإلزام "أديبتيو" بشراء أسهم الشركة بنفس سعر التنفيذ فى بورصة الكويت، ووفقاً لمساهمة أمريكانا فى الصفقة الإجمالية، موضحين أن الصفقة تمت فى الكويت بسعر 2.65 دينار على 391 مليون سهم، بقيمة إجمالية تعادل 3.4 مليار دولار، وخلال 2013 إلى2015 بلغت نسبة مساهمة المصرية للمشروعات السياحية نحو 17% من قيمة الشركة، بما يعنى 579.117 مليون دولار، وأن متوسط قيمة السهم ما بين 24 و25.50 جنيه.

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إلا أن شركة "أديبيتو" التزمت بتعيين مستشار مالى مستقل وهى شركة فينكورب للاستشارات المالية، وأودعت، عرض شراء لحصة الأقلية بشركة أمريكان مصر بقيمة 3.90 جنيه للسهم، بحسب نتائج دراسة القيمة العادلة، فى حين أن سعر السهم يتداول وقتها على 15 جنيه للسهم، ورفضت الهيئة هذا التقييم بحجة مخالفته لقواعد التقييم المالى.

وبعدها اعترضت شركة "أديبتيو إيه دى إنفيستمنتس إس بى سى الإماراتية"، على القرار وتقدمت بتظلم للجنة التظلمات لهيئة الرقابة المالية، كما حركت دعوى ضد قرار الهيئة، إلا أن كافة تلك التحركات فشلت إذ تم رفض التظلم كما تنازلت عن الدعوى، فيما طالبوا مساهمى الأقلية بشركة المصرية للمشروعات السياحية – أمريكانا، بسرعة تعيين مستشار مالى مستقل، وأقاموا دعوى قضائية بمجلس الدولة، ويترقب المساهمون عرض الشراء الإجبارى المقدم من العبار لشراء حصتهم، ويأملوا في تقديم عرض للسهم بنفس سعر التنفيذ فى بورصة الكويت.

وخلال نهاية جلسة تداول أمس الخميس، أعلنت شركة أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية، عن تعيين مستشار مالى مستقل جديد لتقييم سهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، لشراء نسبة 9.7% والمكملة لنسبة 100% من أسهم رأس المال الشركة المصرية، عملا بالمادة 337 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال على أن يتم تقديم دراسة القيمة العادلة خلال 45 يوم عمل، ما لم توافق هيئة الرقابة المالية على مد المدة للأسباب التي تراها عند الطلب.