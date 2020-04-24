شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجميل يقترب من إتمام صفقة شراء "المصرية للنشا والجلوكوز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب رجل الأعمال أيمن الجميل من إتمام صفقة شراء الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على عرض الشراء المقدم من شركته كايرو ثرى إيه الدولية للصناعات، وبإتمام تلك الصفقة يستحوذ "الجميل" على أكبر شركتين تعملان فى تصنيع المحليات الطبيعية من خام الذرة الصفراء.

ومن المقرر أن تفتح إدارة البورصة المصرية، خلال الأسبوع المقبل سوق الصفقات الخاصة لإتمام شراء أيمن الجميل الأسهم الراغبة فى بيع الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، وسط توقعات بإقبال من المساهمين للاستجابة لعرض الشراء بعد تعديل هيئة الرقابة المالية سعر العرض إلى 8.61 جنيه للسهم الواحد، فى حين بلغ سعر السهم بجلسة أمس الخميس 8.30 جنيه.

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وكان المساهمون الرئيسيون بالشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، وهما المصرية للمشروعات السياحية العالمية، القاهرة للدواجن، قد وافق على قبول السعر النهائي المقدم من شركة كايرو ثري إيه الدولية للصناعات لشراء أسهمهما في رأسمال الشركة مصرية لصناعة النشا والجلوكوز بسعر 8.54 جنيه للسهم الواحد، كما أعلنا عن تلقى شركة كايرو ثرى إيه، خطابا بصدور قرارات من مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن الصفقة، وتعهدت الشركة المشترية، بتضمن عرضها النهائى الذى سيقدم لهيئة الرقابة المالية مجموعة من التعهدات للإلتزام بأحكام قانون حماية المنافسة سواء قبل إتمام صفقة الاستحواذ أو بعدها.

وتقدمت شركة كايرو ثرى أيه، المملوكة لرجل الأعمال أيمن الجميل، بعرض نهائى للاستحواذ على حصص المساهمين الرئيسيين بالشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز مقابل 8.54 جنيه للسهم، لينخفض بذلك سعر السهم عن عرضه المبدئى والذى تراوح من 8.98 جنيه إلى 10.18 جنيه، نظراً لتداعيات وباء فيروس كورونا وتأثر أسواق المال والأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، وبعدها قررت هيئة الرقابة المالية تعديل سعر عرض الشراء إلى 8.61 جنيه للسهم بناء على رأى الهيئة بألا يقل السعر عن متوسط سعر الإقفال فى البورصة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ إيداع مشروع عرض الشراء.