شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم الجمعة 24- 4- 2020 بسوق العبور.. والبامية بـ30 جنيهاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 24-4-2020، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 1.9-4 جنيه للكيلو، وبلغ سعر البطاطس ما بين 1.70-2.50 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 3 – 8 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الكوسة ما بين 1.75-3.75 جنيه، وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 4-8 جنيهات.

وبلغ سعر الجزر ما بين 2-4.5 جنيه، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 3 إلى 5 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 3 – 5 جنيهات.

وسجل سعر الباذنجان الأبيض من 4-5 جنيهات، وبلغ سعر الفلفل الرومى البلدى ما بين 3-7 جنيهات، وسجل سعر الفلفل الرومى الصوب 7 جنيهات، وتراوح سعر الفلفل الحامى البلدى بين 3-7 جنيهات، وبلغ سعر الفلفل الألوان ما بين 14 إلى 24 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الملوخية من 3 – 5 جنيهات، وبلغ سعر الخيار البلدى ما بين 3–5.5 جنيه، وبلغ سعر الخيار الصوب من 3 – 5.5 جنيه، وسجل سعر البسلة بين 4-8 جنيهات.

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وبلغ سعر البامية بين 30-35 جنيه، وتراوح سعر السبانخ بين 3-4 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر القلقاس ما بين 5-9 جنيهات، وبلغ سعر البطاطا بين 2.5-3.5 جنيه، وبلغ سعر الثوم ما بين 7-17 جنيه، فيما بلغت أسعار البرتقال أبو سرة بين 4-10 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 4-6 جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 4-12 جنيهاً للكيلو.

جدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضى بين 30-50%.