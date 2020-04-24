شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 24-4-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 24-4-2020 فى البنك الأهلى المصرى، 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو 16.86 جنيه للشراء، و 17.09 جنيه للبيع، أما عن الجنية الإسترلينى فسجل 19.30 جنيه للشراء، و 19.52 جنيه للبيع، ويعد البنك الأهلى المصرى، أقدم وأكبر بنك فى مصر، تأسس فى 25 يونيو 1898، ويمتلك أضخم شبكة فروع فى مصر.

وكان هشام عكاشه، رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصري، قد قال إن البنك كان يستهدف الوصول إلى 100 مليار جنيه فى محفظة التجزئة المصرفية بنهاية العام المالى الحالى وهو ما تم انجازه بالفعل قبل شهور من انتهاء العام، بما يؤكد على فاعلية خطط البنك التى يضعها وفقا ودراسات لاحتياجات وتطلعات عملائه الحاليين أو المرتقبين الذين يسعى الى اجتذابهم.

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وأضاف أن هذا الانجاز يعكس أيضا توسع البنك فى تنفيذ مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى لمحدودى الدخل، وكذا تنشيط برامج بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وباقى منتجات البنك للتجزئة المصرفية

فيما أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى المصري، أن وصول محفظة التجزئة المصرفية بالبنك لهذا المستوى غير المسبوق فى مصر يعكس حرفية فرق العمل المسئولة عن مبيعات منتجات التجزئة وكذا جودة الخدمة التى تقدم للعملاء من خلال كافة فروع البنك، وهى الفرق التى يتم تدريبها بشكل مستمر على أحدث أساليب تقديم الخدمة المصرفية والتى تنعكس بشكل ملحوظ على تطبيق مبدأ الشمول المالي.