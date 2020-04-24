شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد تحقيق مكسب أسبوعي بفضل توقعات إجراء المزيد من التحفيز النقدي العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى فى الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى أسبوع ، لكنها بصدد تحقيق مكسب أسبوعي ، بفضل توقعات إجراء المزيد من التحفيز النقدي من البنوك المركزية العالمية ، للحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

تراجعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.5% إلى 1,721.01$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,729.27$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,731.96$.

أنهي المعدن الأصفر "الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,738.75$ للأونصة ، بفعل مخاوف كساد الاقتصاد العالمي.

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وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فأسعار الذهب مرتفعة حتى الآن بنسبة 2.2% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

مع تمديد معظم البلدان الكبرى فى العالم لعمليات الحظر الصحي للحد من انتشار الفيروس التاجي ، ارتفعت توقعات إجراء البنوك المركزية العالمية المزيد من التحفيز النقدي ،للحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

الأسبوع المقبل ،يشهد اجتماعات البنوك المركزية فى اليابان والولايات المتحدة وأوروبا ، من المتوقع أن تسفر مناقشات صناعي السياسة النقدية ، عن توسيع إجراءات التحفيز النقدي ، خاصة وأن معظم اقتصادات تلك البنوك بصدد تسجيل أسوأ ركود اقتصادي منذ فترة الكساد الكبير فى ثلاثينات القرن الماضي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1042.46 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.