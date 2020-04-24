الاقتصاد

لا تغيير على مسار النحاس الهابط– تحليل -24-4-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يكترث سعر النحاس لإيجابية مؤشر ستوكاستيك لنلاحظ تذبذبه بشكل سلبي دون المقاومة الممتدة نحو 2.3415, لذلك سنبقى بانتظار تجميعه لعزم سلبي جديد ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو الأهداف السلبية والتي تتمثل بمستوى 2.1400 و 2.0700 لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.3410 و 2.2000

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط 

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