شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير على مسار النحاس الهابط– تحليل -24-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يكترث سعر النحاس لإيجابية مؤشر ستوكاستيك لنلاحظ تذبذبه بشكل سلبي دون المقاومة الممتدة نحو 2.3415, لذلك سنبقى بانتظار تجميعه لعزم سلبي جديد ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو الأهداف السلبية والتي تتمثل بمستوى 2.1400 و 2.0700 لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.3410 و 2.2000 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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