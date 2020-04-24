شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين دون أي جديد– تحليل - 24-4-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر البلاتين ليستمر بالتذبذب قرب مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 780.00 تقريبا ليتأثر باستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية, بشكل عام سيبقى الترجيح الهابط قائم بثبات المقاومة الحالية ولنذكر بتمركز الأهداف السلبية حول 710.00 و 680.00 على التوالي.
لابد من التنويه إلى أن اندفاع السعر فوق المقاومة الحالية والثبات فوقها, فإن ذلك سيعمل على إلغاء النظرة الهابطة ولنتوقع تشكيله لتداولات إيجابية قوية قد تدفع به للوصول نحو 915.00 و 1000.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 780.00 و 710.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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