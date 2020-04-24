شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكرر الإغلاقات السلبية-تحليل - 24-4-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لإغلاقات سلبية دون المقاومة الممتدة حاليا نحو 133.65 ليزيد ذلك من فرص تحقيقه لكسر العائق المستقر عند 132.10 لننتظر تسجيله للأهداف الإضافية بانجذابه نحو 131.40 و 130.60 على التوالي. كذلك استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 20 يعزز توقعنا الهابط بتوفيره للعزم السلبي الإضافي ليسهل بذلك مهمة تحقيق الكسر المطلوب سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.45 و 131.40 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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