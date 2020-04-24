الاقتصاد

اليورو مقابل الين يسجل الهدف الثاني- تحليل - 24-4-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر الزوج تمركزه دون مستوى 116.65 لنلاحظ تفعيله للهجوم السلبي وتحقيقه للهدف الثاني المستقر عند 115.45, نتوقع حاليا استئناف السعر للهجوم السلبي بتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي الإضافي وليساهم ذلك بالضغط على مستوى 115.20 ليتمكن بذلك من الوصول نحو الهدف الرئيسي المستقر عند 114.25.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 116.20  و 114.70

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط 

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