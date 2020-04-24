شكرا لقرائتكم خبر عن ثقة الشركات الألمانية تتراجع لمستوى قياسى متدن بفعل تأثير كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح اليوم الجمعة، أن ثقة الشركات الألمانية انهارت في أبريل مسجلة أكبر تراجع مسجل لتبلغ أدنى قراءة على الإطلاق، في الوقت الذي تضرب فيه أزمة فيروس كورونا أكبر اقتصاد في أوروبا بكامل ضراوتها.
وقال معهد إيفو إن مسحه لشهر أبريل أظهر أن مؤشره لمناخ الأعمال تراجع إلى 74.3 من مستوى معدل نزولا عند 85.9 في مارس. كان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد أشار إلى انخفاض إلى 80.0.
وقال رئيس المعهد كليمنس فيوست "معنويات الشركات الألمانية كارثية... أزمة فيروس كورونا تضرب الاقتصاد الألماني بكامل ضراوتها".
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بمقدار 2337 حالة مما دفع بإجمالي الإصابات إلى 150383 حالة.
ويمثل عدد الإصابات الجديدة تراجعا طفيفا بعد تسارع وتيرة العدوى لثلاثة أيام على التوالي. وكان عدد حالات الإصابة المؤكدة قد زاد أمس الخميس بواقع 2352 حالة.
وارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس بواقع 227 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 5321 حالة وفاة
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