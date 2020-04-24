شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: قروض ميسرة لتمويل شراء أجهزة كمبيوتر للمتدربين ببرامج الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومى للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعى، لإطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "شباب مصر الرقمية" لإتاحة قروض ميسرة لتمويل أجهزة الحاسب الآلى المحمول للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المختلفة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقع البروتوكول الدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات، والدكتور شريف فاروق نائب رئيـس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي. وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول عام واحد، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة.

وقالت نيفين القباج، إن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار سعى البنك إلى تعزيز التعاون مع المعهد، وترسيخ الدور المجتمعى الذى يقوم به البنك للوصول بخدماته إلى كافة فئات المجتمع، موضحة أنه قد سبق وتم التعاون بين البنك والمعهد القومى للاتصالات من خلال مبادرة وظيفة تك للتدريب التشغيلى والتى تهدف إلى رفع كفاءة الخريجين وتدريبهم كذلك ضمان الحصول على وظيفة مناسبة بحد أدنى للدخل عن طريق تمويل تكلفة التدريب بقرض حسن من البنك على أن يتم سداد الأقساط من الراتب الذى يحصل عليه الخريج بعد تشغيله بالفعل.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، على أن هذه المبادرة تأتى تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تسعى الى تيسير كافة السبل والإجراءات التى تحقق التحول الرقمى فى قطاعات الدولة المختلفة بالتعاون بين كافة الوزارات.

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وأشار "طلعت"، إلى جهود الوزارة لنشر مفهوم الشمول الرقمى وذلك من خلال توفير فرص متنوعة للتأهيل والتمكين للشباب والمرأة ودعم الأسر المنتجة، مؤكدا على أن هذه المبادرة تساهم فى بناء ورفع كفاءة شباب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل، وكذلك تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتشجيع العمل من المنزل، الأمر الذى يتواكب مع الظروف الراهنة والتى تتطلب الاعتماد الكلى على نظام التدريب عن بًعد، وبث المحاضرات عبر الانترنت، وما يترتب عليه من ضرورة امتلاك المتدرب لجهاز حاسب آلي.

هذا وينص البروتوكول على أن يقوم بنك ناصر الاجتماعى بتوفير التمويل اللازم للمتدربين على برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكافة أنواعها للحصول على أجهزة الحاسب الآلى من خلال قروض ميسرة يقدمها البنك بالتقسيط على ثلاث سنوات بفائدة بسيطة قدرها 5%.

الجدير بالذكر أن المستندات المطلوبة من المتدرب طالب التمويل تشمل تقديم خطاب ترشيح من جهة التدريب بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يفيد اسم المرشح ورقمه القومى ورقمه التأمينى وقيمة جهاز الكمبيوتر المطلوب تمويله بالإضافة إلى عرض سعر للجهاز بما لا يتجاوز الحد الاقصى للتمويل على ان يكون معتمد من المعهد القومى للاتصالات، وايصال مرافق حديث باسم المرشح أو أحد أقارب الدرجة الأولى لمحل إقامة المرشح وصورة سارية من بطاقة الرقم القومى.