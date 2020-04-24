شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشر نيكى بنسبة 0.86% بالختام ليسجل أول هبوط منذ 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض، اليوم الجمعة، لتسجل أول تراجع أسبوعى فى ثلاثة أسابيع، إذ ما زال المستثمرون يجهلون موعد ومدى السرعة التى يمكن للاقتصاد أن يتعافى بها من تداعيات وباء فيروس كورونا.

وأغلق المؤشر نيكى منخفضا 0.86% إلى 19262 نقطة، فيما تكبد خسارة أسبوعية بنسبة 3.2%، وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.33% إلى 1421.29 نقطة.

وقادت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية الخسائر، وتراجع 27 من بين 33 مؤشرا للقطاعات الفرعية فى بورصة طوكيو، بينما تأثرت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات بتوقعات قاتمة للأرباح من إنتل الأمريكية لصناعة الرقائق.

وأغلق سهم ديسكو منخفضا 4.9% على الرغم من أن الشركة الموردة لماكينات تصنيع أشباه الموصلات أعلنت عن أرباح تفوق متوسط توقعات السوق للفترة بين يناير ومارس فى الجلسة السابقة.

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وخسر سهم أدفانتست 4.1 بالمئة بينما تراجع سهم طوكيو إلكترون 3.1%.

وانخفض سهم كانون 1.3% بعد أن سحبت شركة صناعات الكاميرات وآلات التصوير توقعات للأرباح للسنة المالية الحالية مشيرة إلى صعوبة فى التنبؤ بنهاية تأثير فيروس كورونا.

وانخفض صافى ربح الشركة للفصل بين يناير ومارس 30% مقارنة مع مستواه قبل عام، على الرغم من أنه جاء أفضل من توقعات السوق، وأغلق سهم طوكيو غاز منخفضا 5.3% بعد أن قلصت الشركة تقديرها للأرباح للسنة المنتهية فى 31 مارس.

وخالف سهم أومرون الاتجاه العام وارتفع 7.5% بعد أن فاقت أرباح الشركة للسنة بالكامل التقديرات.