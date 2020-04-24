شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العملة الموحدة اليورو للجلسة الخامسة على التوالي وتعد بصدد ثاني خسائر أسبوعية أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السابعة في ثمانية جلسات من الأعلى منذ مطلع نيسان/أبريل، ولتعد بصدد ثاني خسائر أسبوعية لها على التوالي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:34 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 1.0768، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0777، وذلك بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0761، بينما حقق الأعلى له عند 1.0784.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا للكشف عن قراءة مؤشر IFO لمناخ الأعمال والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 79.8 مقابل 86.1 في آذار/مارس الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أبلغت قادة الاتحاد الأوروبي بأن تفشي فيروس كورونا قد يتسبب في خسائر موسعة للاقتصاد الأوروبي خلال هذا العام وأنها تتوقع انكماش يتراوح ما بين 5% و15% في 2020.

Advertisements

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 12.0% مقابل ارتفاع 1.2% في شباط/فبراير الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 6.1% مقابل 0.6% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 67.8 مقابل 71.0 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل 89.1 في آذار/مارس، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس موافقة مجلس النواب بأغلبية ساحقة على حزمة التحفيز لدعم الشركات الصغيرة والمراكز الطبية والتي تقدر بقيمة 484$ مليار لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

ونود الإشارة لكون مشروع القانون تم تمريره الثلاثاء الماضي في مجلس الشيوخ وسط توافق قطبي السياسة الأمريكية كل من الحزب الجمهوري الحاكم والذي معه أغلبية مجلس الشيوخ والحزب الديمقراطي الذي معه أغلبية مجلس النواب، على توفير التمويل للشركات الصغيرة ودعم أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة تداعيات تفشي الفيروس التاجي، ومن المرتقب أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع القانون لاحقاً.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن مؤخراً عن خطة إدارته لإعادة تشغيل وعمل الاقتصاد الأمريكي بشكل تدريجي، ما يشير لاحتمالية انحسار الأزمة الطبية العالمية لاحقاً، بينما تبعاتها الاقتصادية لا تزال قائمة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى قرابة 2.55 مليون ولقي 175,825 شخص مصرعهم في 213 دولة.