شكرا لقرائتكم خبر عن رجب العطار : 20% انخفاض سعر الياميش و50 مليون دولار قيمة الفاتورة الاستيرادية العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجب العطار رئيس شعبة العطارة عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ، إن أسعار ياميش رمضان انخفضت العام الحالى 2020 بنحو 10 إلى 20% عن العام الماضى ، كما أن جميع السلع متوفرة بالكامل ولا يوجد أى نقص فى الكميات المستوردة والتى دخلت الأسواق منذ الشهرين الماضيين، موضحا أن الفاتورة الاستيرادية تقدر بمتوسط 50 مليون دولار العام الجارى .





وأضاف العطار لـ"الخليج 365" أن أسعار الياميش مختلفة على حسب نوعها والتى شهدت انخفاض عن أسعار العام الماضى ومنها:

1 البندق المقشر 180 جنية للكيلو بعد أن كان بـ240 جنية العام الماضى.

2 عين الجمل 200 جنية للكيلو بعد أن كانت بـ280 جنية العام الماضى.

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3 كاجو 210 جنية للكيلو مقارنة بـ280 جنية العام الماضى.

4 اللوز 200 جنيه للكيلو مقارنة بـ 280 جنية .

كما أوضح رئيس شعبة العطارة، أن أسعار المشمشية تبدأ من 60 جنيه للكيلو وقمر الدين تباع اللفة ب 25 جنية بعد أن كانت ل 35 و 45 جنية العام الماضى، بالإضافة إلى أسعار البلح التى تبدأ من 14 إلى 38 جنية للكيلو على حسب نوعة وحجمة ، موضحا أن الاقبال العام الحالى يأتى فى المقدمة للمشروبات من التمر والدوم والخروب والكركدية والعرقسوس وغيرها من المشروبات الرمضانية التى يفضل الصائمون تناولها عند الإفطار.

ولفت العطار إلى أن حجم المبيعات لا يتخطى حتى الآن حاجز ال 25% من المعروض فى ظل استمرار حظر التجوال وعدم قدرة المواطنين على شراء كافة احتياجاتهم، بالإضافة إلى وضع أولويات لشراء السلع الغذائية قبل شراء أى سلع أخرى.