شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية اليوم الجمعة.

ويأتي ذلك مع تقييم المستثمرين لتقرير صحيفة فاينانشيال تايمز بالأمس الذي نقل عن وثائق تم نشرها من قبل منظمة الصحة العالمية بالخطأ تشكك قي تطوير العقاقير الطبية لعلاج فيروس كورونا و بالأخص عقار ريميديفاير لشركة جلعاد ساسنس والذي لم يحسن حالة مرضي كورونا.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.47% ليخسر 6.73 نقطة ويصل إلى المستوى 1,419.25، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.78% ليخسر هو الأخر 150.60 نقطة ويصل إلى المستوى 19,278.84.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.46% ليخسر 17.73 نقطة ويصل إلى المستوى 3,812.02، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.63% ليخسر هو الأخر 17.92 نقطة ويصل إلى المستوى 2,820.58.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.28% ليخسر 68.28 نقطة ويصل إلى المستوى 23,909.04، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.63% ليخسر هو الأخر 11.97 نقطة ويصل إلى المستوى 1,902.76.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.07% ليربح 7.65 نقطة ويصل إلى المستوى 10,453.76، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.49% ليربح 25.49 نقطة ويصل إلى المستوى 5,242.60.