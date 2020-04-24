26 مليون شخص في أميركا يتقدمون بطلبات إعانة بسبب البطالة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

بلغ عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة رقماً قياسياً قدره 26 مليوناً خلال الأسابيع الخمسة الماضية، ما يؤكد أن جميع الوظائف التي تمّ توفيرها خلال أطول ازدهار للتوظيف في التاريخ الأميركي تبخرت خلال شهر تقريباً بسبب تضرر الاقتصاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن “عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بلغ 4.427 مليون شخص الأسبوع الماضي، بانخفاض من معدل بلغ 5.237 مليون قبل أسبوع.

ووفق استطلاعٍ للرأي أجرته وكالة “رويترز” لخبراء اقتصاد، كان متوسط توقعات الانخفاض إلى 4.2 مليون الأسبوع الماضي، على الرغم من أن التقديرات تراوحت ارتفاعاً إلى 5.5 مليون.

وتصل البيانات الأحدث بطلبات إعانة البطالة التراكمية إلى ما يزيد عن 26 مليون طلب منذ الأسبوع المنتهي في 21 آذار/ مارس الماضي، بما يمثل نحو 16 بالمئة من قوة العمل.

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وساهم الاقتصاد في إيجاد نحو 22 مليون وظيفة خلال ازدهار التوظيف الذي بدأ في أيلول/ سبتمبر 2010 لينتهي على نحو مفاجئ في شباط/ فبراير 2020.

وعلى الرغم من أن طلبات إعانة البطالة تظل مرتفعة جداً، فإن بيانات الأسبوع الماضي تمثل انخفاضاً للأسبوع الثالث على التوالي، مما يثير الآمال بأن الأسوأ ربما انتهى.

ويبدو أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بلغت الذروة عند مستوى قياسي قدره 6.867 مليون في الأسبوع المنتهي في 28 آذار/مارس الماضي.

ويذكر أن الولايات المتحدة الأميركية التي تتصدر دول العالم في أعداد المصابين بكورونا الذي حصد المزيد في الأرواح في البلاد حيث تمّ تسجيل وفاة جديدة 1700 في يوم واحد.

وأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 181 ألف شخص في العالم، منذ ظهوره في كانون الأول/ وديسمبر الماضي، في حين بلغ عدد الإصابات المؤكدة مخبرياً أكثر من 2 مليون و600 ألف إصابة.