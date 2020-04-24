شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: المشروعات متناهية الصغر تمثل 94% من قطاع الأعمال المتوسطة والصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات التعداد الاقتصادي الخامس "2017 /2018" الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المشروعات متناهية الصغر تستحوذ وحدها على 94% من إجمالي المنشآت بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، بعدد 3.4 ملايين منشأة.

ورصدت مؤشرات التعداد الاقتصادي لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، استحواذ المشروعات متناهية الصغر على حصة كبيرة من مؤشرات القطاع إجمالا قياسا بالمشروعات المتوسطة أو الصغيرة، حيث جذبت المشروعات متناهية الصغر نحو 7.7 ملايين مشتغل بنسبة تصل إلى 79% من إجمالي المشتغلين في القطاع، كما سجل حجم الأجور في هذه المشروعات نحو 67.7 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 56.8% من إجمالي الأجور في القطاع.

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وتتضمن المؤشرات أيضا، أن المشروعات متناهية الصغر بلغ إجمالي إنتاجها نحو 534.9 مليار جنيه، تمثل 43.2% من القيمة الإنتاجية للقطاع، وأخيرا القيمة المضافة الإجمالية والتي بلغت 411.5 مليار جنيه تمثل 51.2% من القطاع بالكامل.

وبلغ إجمالي حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهي الصغر نحو 3 ملايين و653 منشأة، ويعمل في هذا القطاع 9.7 ملايين مشتغل، كما يقدر إجمالي الأجور في هذا القطاع نحو 119.2 مليار جنيه وحجم الإنتاج نحو 1.237 تريليون جنيه، إلى جانب القيمة المضافة الإجمالية والبالغة نحو 804 مليار جنيه.

أما بالنسبة للقطاع غير الرسمي، فقد بلغ عدد المنشآت العاملة فيه نحو مليوني منشأة تقريبا، يمثلون 53% مقابل منشآت القطاع الرسمي، ويعمل به نحو 4 ملايين مشتغل، وحجم المبالغ المستثمرة كرأس مال مدفوع 69 مليار جنيه، تمثل نسبة 5% من إجمالي المبالغ المستثمرة على مستوى القطاع الرسمي.