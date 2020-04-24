شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجمعة السيارات: تسليم تعويضات حوادث الطرق عبر المندوبين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إبراهيم لبيب المدير التنفيذى لمجمعة التأمين الاجبارى على السيارات ورئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتامين عن طرق تواصل المجمعة مع المضرورين من حوادث الطرق وخاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى وباء كورنا والتقى على رأسها تسليم شيكات التعويضات للمضرورين فى المحافظات بواسطة المندوبين .

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وقال لبيب فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ان "المجمعة" تعمل في اكثر من 200 وحدة مرور في جميع المناطق حتى الحدودية ، والكل يؤمن عليه الكترونيا ، وعندنا إجراءات احترازية تمكننا من استمرار العمل عند حدوث اى اعطال فنية ، ونتواصل مع العملاء تليفونيا ونرد على جميع استفساراتهم من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة ، كما نتابع العملاء والمضرورين وخاصة في الحوادث الكبيرة بالمحافظات ، ونقوم بإرسال مندوبين عن المجمعة لإستيفاء الإجراءات وتسليم شيكات التعويضات خاصه فى ظل أزمة كورونا ، تخفيفا عليهم من صعوبة الانتقال لمقر المجمعة، وخاصة في ظل الظروف الحالية والاحترازية ، بغلق الشهر العقارى وتطبيق الحظر الجزئى لمنع تفشى فيروس كورونا.

وعن دور المجمعة في سداد كامل مستحقات الشركات لصالح الصندوق الحكومى للحوادث المجهلة افاد لبيب بانه يتم تمويل الصندوق بالنسبة المقررة ب 3% من اقساط الوثيقة بشكل دورى شهرى ودون اى تاخيرات لتسديد كامل التعويضات المستحقة في مواعيدها .