الإحصاء: 6.1٪ زيادة فى قيمة الإنتاج الزراعى عام 2017 /2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية لتقديرات الدخل من القطاع الزراعى عام 2017 /2018 وتضمن مجموعة من المؤشرات، حيث بلغ صافى قيمــة الدخل الزراعى 325.1 مليار جنيه عام 2017 /2018، مقابل 329.3 مليار جنيه عام 2016 /2017، بنسبة انخفاض قدرها 1.3٪.
وبلغت قيمة الإنتاج الزراعى 500.7 مليار جنيه عام 2017 /2018، مقابل 471.7 مليار جنيه عام 2016 /2017 بنسبة زيادة قدرها 6.1٪، وتمثل نسبة الإنتاج النباتى 52.9٪ من إجمالى قيمة الإنتاج الزراعى ويليها الإنتاج الحيوانى بنسـبة 37.5٪ ثم الإنتاج السمكى بنسبة 9.6٪ وأخيراً المنتجات الحشـرية بنسبة 0.04٪ عام 2017 /2018.
وسجلت قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعى 175.6 مليار جنيه عام 2017 /2018، مقابل 142.4 مليار جنيه عام 2016 /2017 بنسبة زيادة قدرها 23.3٪، ويرجع ذلك إلى زيادة قيمة الأعلاف المركزة المستخدمة في تغذية الحيوان بنسبة 25%.
وتمثل نسبـة مستلزمات الإنتاج الحيوانى 74.0٪ من إجمالي قيمة مسـتلزمات الإنتـاج الزراعى وتليها مستلزمات الإنتاج النباتى بنسبة 23.9٪ ثم مستلزمات الإنتاج السمكى بنسبـة 2.1٪ عام 2017 /2018.
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