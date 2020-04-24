الدولار مقابل الفرنك ينجح بالاختراق – تحليل - 24-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من اختراق مستوى 0.9730 والثبات بإغلاق يومي فوقه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد بفعالية خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يصل إلى 0.9900. المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق مستويات 0.9730 و0.9700. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9700 والمقاومة 0.9850 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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