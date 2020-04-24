شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يختبر المقاومة – تحليل - 24-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً للمقاومة المحورية 0.6407 وبدأ بالارتداد هبوطاً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، ويحتاج السعر لتجاوز مستوى 0.6320 لتسهيل مهمة التوجه نحو هدفنا الأول المنتظر عند 0.6236.

الثبات دون 0.6407 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد قصير الأمد وفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب إضافية تبدأ عند 0.6500 وتمتد إلى 0.6685.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6260 والمقاومة 0.6400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط