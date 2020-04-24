شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 24-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر عقود خام برنت على استقراره فوق مستوى 20.76، ويحصل على إشارة إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم فرص استئناف التداولات الإيجابية خلال الجلسات القادمة، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي المنتظر عند 23.74.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، واختراق المستوى المستهدف سيدفع السعر إلى 26.15 كهدف تالي، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر رمستوى 20.76 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 25.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر عقود خام برنت يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 24-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.