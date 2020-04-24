شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 24-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر عقود خام برنت على استقراره فوق مستوى 20.76، ويحصل على إشارة إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم فرص استئناف التداولات الإيجابية خلال الجلسات القادمة، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي المنتظر عند 23.74.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، واختراق المستوى المستهدف سيدفع السعر إلى 26.15 كهدف تالي، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر رمستوى 20.76 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 25.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد