شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبني قاعدة دعم – تحليل - 24-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات سعر النفط فوق مستوى 16.65، ليبني قاعدة دعم جيدة فوق هذا المستوى ويعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، بانتظار استئناف الميل الصاعد الذي يستهدف زيارة مستوى 19.05 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 16.65 سيضغط على السعر لاختبار مستوى 14.25 بشكل مباشر قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.50 والمقاومة 19.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد